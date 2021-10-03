Haluk Levent’le Yeniden programından ilk tanıtım

Uzun süredir yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi olacak. Haluk Levent’le Yeniden, yakında Star’da…

03.10.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 03.10.2021 - 11:58

DİĞER VİDEOLAR