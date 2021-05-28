İbo Show 26. yeni bölüm tanıtımı

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. İbo Show’ bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural’ı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
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28.05.2021 - 08:17| Son Güncelleme : 28.05.2021 - 08:22
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