“İnsanın bir ömrü var ister ağla geçir, ister gül geçir”
NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ile İyi Hikayelerde anlattı: “Farkındalığı artırmak için de herhalde bir şeye inanmak lazım. Yani hayatımızda bizden çok daha kötü şartlara sahip insanlar var veya hangi şartlarda olursa olsun şikayet etmeden, dertlere değil de yapacaklarımıza önem vererek çok daha mutlu olabiliriz. İnsanın bir ömrü var ister ağla geçir ister gül geçir. İnsanın kendine ait bir tercih bu. Biz kendimize bir iyilik yapmış oluyoruz.”
ntv.com.tr 18.02.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 16:55
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