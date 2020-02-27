Jet Sosyete 3. Sezon 14. yeni bölüm fragmanı

Gülse Birsel imzalı, komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 14. bölümüyle devam ediyor. Jet Sosyete'nin yeni bölümüne Cengiz’in salgın paniği ve Şennur’un site yöneticiliği damgasını vuracak.

27.02.2020 - 10:08 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 10:13

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