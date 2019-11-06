Jet Sosyete 5. yeni bölüm fragmanı

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete'nin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yayınlanacak kahkaha yüklü yeni bölümüyle devam edecek olan Jet Sosyete'nin konuk oyuncuları ise Fatih Ürek ve ünlü magazinci Seyhan Erdağ olacak.

06.11.2019 - 13:31

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