Jet Sosyete yeni final fragmanı (#evdekal özel bölüm)
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete'nin yeni final fragmanı yayınlandı. Jet Sosyete final bölümüne İrem Sak, Aslı Bekiroğlu ve Nilgün Belgün gibi isimlerin yanı sıra Sertab Erener ve müzisyen eşi Emre Kula'dan özel çekim sürprizi damga vuracak. Birbirinden eğlenceli görüntülü konuşmalar ve yeni konularla karantina günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan Jet Sosyete, #evdekal özel final bölümüyle 6 Mayıs Çarşamba 20.00'da Star'da.
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05.05.2020 - 06:44| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 06:51
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