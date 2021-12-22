Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm 2. fragman

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu’nun 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Akın Akınözü’nün sevilen şarkı Sevdim Seni Bir Kere’yi ıslıkla çaldığı romantik tanıtım büyük beğeni topladı.

Haberler 22.12.2021 - 12:00 | Son Güncelleme : 22.12.2021 - 15:17

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