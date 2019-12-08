Kıvanç Tatlıtuğ kampta mangal başında

Son 10 yıldır doğa seyahatleri yapanKıvanç Tatlıtuğ, aracına taktırdığı pikap karavanla yollara düştü. Eşi Başak Dizer'in de eşlik ettiği üç günlük kamp yaptı. Kamp görüntülerini 'Into The Wild' (Özgürlük Yolu) filminin adıyla sosyal medyadan paylaşan Tatlıtuğ'un yemekleri pişirdiği görüldü.
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