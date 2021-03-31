Kuzeyin Oğlu Volkan Konak çok yakında Star’da…

Star, müziğe ve eğlenceye doyacağınız çok özel bir programı ekrana getirmeye hazırlanıyor. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren sessizliğini bozuyor ve yeniden ekrana dönüyor… Kuzeyin Oğlu Volkan Konak çok yakında Star’da…

31.03.2021 - 13:29 | Son Güncelleme : 31.03.2021 - 13:54

DİĞER VİDEOLAR