Star, müziğe ve eğlenceye doyacağınız çok özel bir programı ekrana getirmeye hazırlanıyor. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren sessizliğini bozuyor ve yeniden ekrana dönüyor… Kuzeyin Oğlu Volkan Konak çok yakında Star’da…
Abone ol
Paylaş
31.03.2021 - 13:29| Son Güncelleme : 31.03.2021 - 13:54
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.