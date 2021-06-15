MasterChef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? (İlk fragman)
MasterChef Türkiye, 2021 sezonunu açıyor. Yeni yarışmacıları ile farklı lezzetleri ekrana getirecek olan programın yeni sezonundan ilk fragman da yayınlandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in jüri koltuğunda oturacağı MasterChef Türkiye’nin 4. sezonu Survivor’ın final yapmasının ardından Temmuz ayında seyirciyle buluşacak.
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15.06.2021 - 10:16| Son Güncelleme : 15.06.2021 - 10:22
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