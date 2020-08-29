Menajerimi Ara 2. bölüm 2. fragmanı

Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TVnin yeni dizisi Menajerimi Aranın 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Abone ol
Paylaş
29.08.2020 - 12:47| Son Güncelleme : 29.08.2020 - 12:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.