Menajerimi Ara 2. bölüm 2. fragmanı

Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TVnin yeni dizisi Menajerimi Aranın 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

29.08.2020 - 12:47 | Son Güncelleme : 29.08.2020 - 12:57

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