Menajerimi Ara 43. yeni bölüm fragmanı

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Dicle, Tuğrul tarafından ajansa alınmazken, bu duruma Kıraç müdahale ediyor. Dicle ve Barış arasındaki gerilim devam ederken, Süper Ego’nun oyuncuları Ceyda’ya kaptırmamak için verdiği çaba ise sürüyor. Dizinin yeni bölüm konukları ise Nursel Köse ve Mehmet Esen oluyor.

ntv.com.tr 24.06.2021 - 11:31 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 11:35

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