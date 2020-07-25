Menajerimi Ara dizisinin 2. tanıtımı

Star’da yakında seyircisi ile buluşacak olan ‘Menajerimi Ara’nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Çok yakında Star TV ekranında yayınlanacak dizinin yeni tanıtımında seyirci menajerlerin dünyasına adım atan Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) hikayesine tanık oluyor. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle yeni dizi Menajerimi Ara merakla bekleniyor.

ntv.com.tr 25.07.2020 - 09:48 | Son Güncelleme : 25.07.2020 - 09:59

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