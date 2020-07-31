‘Menajerimi Ara ’ dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı
Star’ın yeni dizisi ‘Menajerimi Ara’nın merakla beklenen sürprizlerle dolu ilk bölüm fragmanı. Çok yakında Star’da yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin ilk bölümünde Tuba Büyüküstün konuk oyuncu olarak yer alırken, Aleyna Tilki’nin ‘Bu Benim Masalım’ şarkısı da yer alıyor.
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31.07.2020 - 20:03| Son Güncelleme : 31.07.2020 - 20:13
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