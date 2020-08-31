Menajerimi Ara ön izleme sahnesi (2. bölüm)

Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara’nın ikinci bölümünün ön izleme sahnesi yayınlandı. Ay Yapım imzalı dizide; Nebahat Çehre’nin konuk olduğu sahneler, izleyiciye heyecan dolu bir bölümün sinyallerini verdi.Yayınlanan videoda; Nebahat Çehre’nin kısa bir süre sonra başlayacağı filmde oynamaktan vazgeçtiğini menajeri Feris’e (Canan Ergüder) öylediği ve bunun üzerine ikilinin gerildiği anlara yer verildi. Çehre'nin, Dicle'ye (Ahsen Eroğlu) verdiyi tavsiye ise dikkat çekti. Yer aldığı projelerle büyük küçük herkesin sevgisini kazanmış olan usta isim Nebahat Çehre, ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünde de çok konuşulacak.

31.08.2020 - 17:51 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 18:03

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER