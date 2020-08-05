"Menajerimi Ara" yakında Star TV'de

Çok yakında Star TV'de yayınlanacak 'Menajerimi Ara' dizisinin merakla beklenen ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin baş rollerinde Barış Falay, Canan Ergüder ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün de dizinin ilk bölümünün konuk oyuncusuydu. Dizinin her bölümünde yeni bir ünlü isim kendi kimliğiyle diziye dahil olup seyirciyi şaşırtacak.
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NTV 05.08.2020 - 03:22| Son Güncelleme : 05.08.2020 - 03:47
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