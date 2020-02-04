Mert Fırat: Olması gerekeni yapıyorum

Mert Fırat İyi Hikayeler'de iyiliği tanımladı: "Çünkü benim için bu hayatı yaşama biçimi. Kurduğunuz işten, o işi nasıl yaptığınızdan, yaşantınızdaki sistemi nasıl kurduğunuza kadar uzanan bir anlayış bu bence. 360 derece bir bakış açısı aslında. O yüzden bana hiç iyilik gibi gelmiyor. Olması gereken şeyin olması gerektiği gibi geliyor bana. İçinde olduğum kurumlar sayesinde daha az vakit harcayarak daha çok değer yaratabilecek işler yapmaya en azından vesile olabiliyorum." Berfu Güven ve Erden Timur ile İyi Hikayeler NTV'de
ntv.com.tr 04.02.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 04.02.2020 - 14:56
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