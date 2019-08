Miley Cyrus sevgilisi Kaitlynn Carter ile MTV Video Müzik Ödülleri after party'sinde

27.08.2019 - 11:13

Yedi aylık eşi Liam Hemsworth’ten ayrılan şarkıcı Miley Cyrus, yeni sevgilisi Kaitlynn Carter ile 2019 MTV Video Müzik Ödülleri’nin after party’sine katıldı. 26 yaşındaki şarkıcı ile 30 yaşındaki reality şov yıldızı, New York’taki Down Nightclub’a el ele girdi.