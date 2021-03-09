Nusret barbekünün başkenti Dallas'ta en popüler et restoranı oldu

Zengin ve lezzetli mutfak kültürüne sahip Teksas'ta bugünlerde bir et lokantası çok popüler. Hem de Barbekü'nün başkenti olarak bilinen Dallas'ta. Restoranı açan, Türkiye'nin dünya markalarından Nusret. İşletme kısa sürede Dallas'ın en popüler et lokantasına dönüştü.

NTV 09.03.2021 - 17:44 | Son Güncelleme : 09.03.2021 - 17:54

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