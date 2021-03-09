Nusret Gökçe: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre?

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe, son restoranının açılışı için ABD'nin Dallas kentine gitti. Nusret, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Aman Allahım! Erzurum'dan Dallas kaç kere kilometre?" ifadelerini kullandı.

09.03.2021 - 10:50 | Son Güncelleme : 09.03.2021 - 11:02

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