Nusret Gökçe: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre?

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe, son restoranının açılışı için ABD'nin Dallas kentine gitti. Nusret, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Aman Allahım! Erzurum'dan Dallas kaç kere kilometre?" ifadelerini kullandı.
Abone ol
Paylaş
09.03.2021 - 10:50| Son Güncelleme : 09.03.2021 - 11:02
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.