Podyumda elbisesinden bir parça koparıp yedi

Fransa’nın başkenti Paris’te sıra dışı bir defile düzenlendi. Podyuma çıkan mankenler, kumaştan değil çikolatadan yapılmış kıyafetleri taşıdı. Picasso’dan ilham alan ve 12 kg ağırlığındaki elbise, defilenin öne çıkan parçası oldu. Defile sırasında elbisesinden bir parça koparıp yiyen manken de büyük alkış aldı.
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