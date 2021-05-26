Samanyolu Galaksisi'nden muhteşem manzaralar

Güneş Sistemi’nin de bulunduğu Samanyolu Galaksisi’nin görüntüsü nefesleri kesiyor. Capture The Atlas 2021 yılında çekilen en iyi fotoğrafları paylaştı. İşte, 20 binden fazla fotoğrafçının çektiği kareler arasından seçilen muhteşem manzaralar...
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NTV 26.05.2021 - 12:44| Son Güncelleme : 26.05.2021 - 12:52
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