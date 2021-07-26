Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu ve arkadaşına böyle saldırdı
İstanbul'da Genç şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. İkilinin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve Akman, Uslu ile arkadaşına saldırdı. Polis merkezinde ifade veren Akman, geceyi karakolda geçirdi.
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NTV 26.07.2021 - 15:12| Son Güncelleme : 27.07.2021 - 09:21
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