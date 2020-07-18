Seyfi Dursunoğlu vefat etti

Sanat dünyasından bir kayıp haberi geldi akşam saatlerinde. "Huysuz Virjin" adıyla bilinen Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Dursunoğlu KOAH hastasıydı ve son günlerinde İstanbul'da zatürre tedavisi görüyordu.

NTV Haber 18.07.2020 - 02:21 | Son Güncelleme : 18.07.2020 - 02:23

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