Star Market başlıyor

Star ekranında başlayacak yeni yarışma programı ‘Star Market’in yayın tarihi belli oldu. Alışveriş yaptıkça para harcamak yerine para kazanacağınız, en pahalı sepetleri doldurmak için mücadele edeceğiniz Ufuk Özkan’ın sunacağı ‘Star Market’, 26 Temmuz Pazartesi itibariyle hafta içi her gün saat 16.45’te ve ünlü isimlerin yarışacağı bölümüyle de cumartesi akşamları saat 20.00’de Star’da
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20.07.2021 - 09:32| Son Güncelleme : 20.07.2021 - 09:35
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