Star'ın yeni dizisi Güvercin'den internete özel tanıtım

Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse gibi isimlerin başrolde yer aldığı, Star TV'nin yeni dizisi Güvercin'in internete özel tanıtımı yayınlandı. Zeugma'nın gizemli Çingene Kızı hikayesi, Güvercin dizisinde Zülüf ve Kenan aşkında yeniden vücut bulacak.

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