Sümeyye Boyacı'nın oyuncak bebeği tasarlandı

Önyargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının hayali duvarlarını ortadan kaldırmak için çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçen Barbie, 2020 yılı için Türkiye’den rol model olarak 17 yaşındaki Türk paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti.
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NTV 04.03.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 04.03.2020 - 15:21
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