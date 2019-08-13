Tarkan: Kıl Oldum Abi kıl bir deyimdi, herkesi kıl etti ve dikkat çekti

13.08.2019 - 13:52

NTV'de yayınlanan 90'lar Söz ve Müzik Belgeseli'ne konuk olan Tarkan, Kıl Oldum Abi şarkısının hikayesini anlattı. 1992 yılında ilk albümünü çıkaran Tarkan, Kıl Oldum Abi şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tarkan, "Potansiyelimi biliyordum. Yani takmış takıştırmış sürmüş sürüştürmüş diye incecik sesi olan bir çocuk çıktı, pöti kareli pantalon giyiyordu. Aslında yine de kendine bak diyen bir şarkı. Dikkat çekeceğini hissediyordum. Çünkü 'Kıl Oldum Abi' kıl bi deyim yani. Herkesi kıl etti ve dikkat çekti" dedi.