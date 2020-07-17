Tülin Şahin: Moda sektörü emekliyor

Model Tülin Şahin, NTV ekranlarında Finans Kafe programına konuk oldu. Corona virüs sürecinde ve sonrasında moda sektörünü değerlendiren Şahin, "Her sektörde olduğu gibi virüs bizim sektörü de şaşırttı. Moda sektörü emekliyor. Alı bulunduktan sonra daha da rahatlama olacaktır" ifadelerini kullandı.

17.07.2020 - 15:18 | Son Güncelleme : 17.07.2020 - 15:33

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