Ünlü aktör Brad Pitt, Trump'la dalga geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Corona virüsü öldürmek için dezenfektan enjekte edelim" açıklaması espri konusu oldu. Saturday Night Live programına katılan ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt, ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'yi canlandırdı, Başkan Trump'ın açıklamalarını eleştirdi.

NTV 27.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 09:37

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER