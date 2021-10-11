Ünlü İngiliz fenomenin Bodrum klibi viral oldu

Sosyal medyada Gstaad Guy adıyla bilinen İngiliz fenomen, Bodrum için bir şarkı yazdı ve tanıtım klibi çekti. Instagram’da 121 bin takipçisi olan fenomenin klibinde dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe’nin görüntüleri de yer aldı. Esprili bir dille çekilen klip, kısa süre içerisinde 500 bin izlenmeyi geçti ve sosyal medyada viral oldu. Klipte özellikle Bodrum’daki yemeklerden bahsedilen bölümler kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Sosyal medyanın son dönemde en gözde isimlerinden biri olan ve videolarıyla büyük ilgi çeken Gstaad Guy, en zengin yüzde 1’lik kesime odaklanıyor. Küresel seçkinlere yönelik elit parodi içeriği üreticisi olan Guy’ın takipçileri arasında dünyaca ünlü isimler bulunuyor. Londra’da doğup büyüyen komedyen ve sosyal medya fenomeni, İngilizce’nin yanı sıra Fransızca ve Arapça da biliyor.
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