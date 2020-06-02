Ünlülerden ABD’yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetine tepkiler
ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un ırkçı cinayete kurban gitmesine ünlüler de kayıtsız kalmadı. Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce tepkisini, "Kırıldık ve tiksinti duyduk. Bu acıyı normalleştiremeyiz" sözleriyle dile getirdi. Bir çok ünlü isim de Floyd’un son sözleri olan “Nefes alamıyorum” ifadesine yer vererek paylaşım yaptı.
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NTV 01.06.2020 - 17:04| Son Güncelleme : 02.06.2020 - 10:13
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