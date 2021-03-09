Porsche'den trafikte cinsiyet ayrımcılığına karşı kamera şakası
Porsche, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "trafikte cinsiyet ayrımcılığı" konusuna dikkat çekmek amacıyla, Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul ile iş birliği yaptı. Erenkul'u Şevval adında bir internet fenomeni gibi göstererek şirketin test aracı ile Porsche Vosmer Otomotiv satış temsilcilerine kamera şakası yapıldı. Direksiyon başına deneyimsiz bir sürücü gibi geçen Erenkul, usta manevraları ile araç içinde satış temsilcilerinin hem yüreklerini ağzına getirdi hem de kendine hayran bıraktı. "Kim demiş kadınlar araba süremez diye?" sloganını kullanan video sosyal medya büyük ilgi gördü.
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09.03.2021 - 16:12| Son Güncelleme : 09.03.2021 - 17:20
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