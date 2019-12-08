Will Smith evsizler için sokakta yatma etkinliğine katıldı
Dünyadaki evsizlere ve evsizlik sorununa dikkat çekmek için 52 ülkede dışarıda uyuma etkinliği düzenlendi. Etkinlik duraklarından biri de ABD'nin New York kentiydi. Ünlü oyuncu Will Smith de dışarıda uyuyan New Yorkluları yalnız bırakmadı.
NTV Haber 08.12.2019 - 16:06| Son Güncelleme : 08.12.2019 - 16:16
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