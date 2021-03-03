Alexander Graham Bell kimdir? (Alexander Graham Bell'in doğum günü)

Telefonun icadı ile bilinen İskoç bilim insanı Alexander Graham Bell işitme engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışırken kilometrelerce uzaktaki insanların birbirlerini duymalarını sağladı.

3 Mart 1847'de dünyaya gelen Graham Bell yardımcısını yardıma çağırırken farkında olmadan 10 Mart 1876 günü ilk telefon görüşmesini yaptı.

Watson, Bell'in sesini "telefon"dan duydu. ABD'nin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu buluşu ona düzenlenen Yüz Yıl sergisinde birçok ödül kazandırdı.

ALEXANDER GRAHAM BELL KİMDİR?

İskoçya’da 1847 yılında dünyaya gelen Bell, İngiltere ve Kanada’nın ardından ABD’nin Doğu yakasında Nova Scotia’da yaşadı. 1880’lerin ortalarında ABD’ye yerleşen Bell’in, Nova Scotia’da yaşadığı dönemde bölge halkınınyüzde 85’inin Galce konuştuğu düşünülüyor. Bell’in ses kaydı, ünlü bilim insanın sahip oluğu aksanı ortaya koyarak, Amerika’nın ilk yerlilerinin nasıl bir aksana sahip olduğu hakkında fikir verdi.



Bell, 1880 ve 1886 yıllarında yoğun ses deneyleri gerçekleştirirken, kuzeni Chichester Bell ile teknisyen Charles Sumner Tainter ona deneylerinde yardımcı olmuştu. Bell’i en büyük rakibi olan Thomas Edison’un 1877 yılında ilk ses kaydı denemelerine başlaması, İskoç asıllı mucidi harekete geçirdi. Bell ve ekibi, metal, mum, cam, alçı ve karton gibi çeşitli maddelerle ses kaydı deneyleri yaptı.



Geride çapları 10-35 cm arasında değilen karton diskler bırakan Bell, 2011’de önemli bir keşfin yapılmasını sağladı: 15 Nisan 1885 tarihli ses kaydı bulunmuştu. Hayatı boyunca 30 patent alan ve birçok başarıya imza atan Graham Bell 75 yaşına geldiğinde 1922 yılında hayata gözlerini kapadı.

Alexander Graham Bell, ölümünün ardından kendisini hatırlatacak önemli icatlar bıraktı.

Fransa hükümeti insanlığa hizmetinden dolayı kendisine onur ve para ödülü verdi. Verilen parayı Washington'da işitme engelliler için Volta Enstitüsü’nü kurmada kullandı.