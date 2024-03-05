17 yıl hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor.





Hıdırbeyli Mahallesi’nde “Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan aranan ve hakkında toplam 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. isimli şahıs yakalandı.



F.D., adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.