Kars’ta mesire alanları doldu

Kars’ta güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Millet Bahçesi’nin yolunu tuttu.
Sevdikleriyle birlikte Millet Bahçesi’ne gelen vatandaşlar, mangal yaparak temiz havanın, doğanın tadını çıkardılar.
Çocuklar ise oyun alanlarında gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.
Millet Bahçesi’nde vatandaşlar kalabalık nedeniyle kamelyalarda yer bulamazken bazı vatandaşlar da çimlere getirdikleri örtüleri sererek, piknik yapmaktan vazgeçmediler.
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