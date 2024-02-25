650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Komutanlığı ekipleri A.Ö. (50) isimli kişinin gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın kaçak yollarla ülkeye soktuğu, pamuk ve soya yağlarının içerisine aromayla renklendirici katarak sahte zeytinyağı sattığı yönünde bilgi aldı.

Şüphelinin kullandığı aracı takibe alan ekipler aracı
-Ankara karayolunda durdurarak arama yaptı. Aramada 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Olay sonrası şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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