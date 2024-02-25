Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Ö. (50) isimli kişinin gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın kaçak yollarla ülkeye soktuğu, pamuk ve soya yağlarının içerisine aromayla renklendirici katarak sahte zeytinyağı sattığı yönünde bilgi aldı.



Şüphelinin kullandığı aracı takibe alan ekipler aracı

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda durdurarak arama yaptı. Aramada 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.



Olay sonrası şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.