Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı öne sürülen iki kişiyi takibe aldı.



Ekipler, şüphelilere ait kamyoneti kent merkezinde durdurup aradı.



Kamyonetin kasasında, ahşap paletlerle üzeri kapatılmış plastik tanklar içerisinde 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Polis, kaçak akaryakıtla ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.

