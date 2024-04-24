Nikah dairelerinde 24.04.2024 yoğunluğu

MERSİN



Mersin'de 17 çift de nikah tarihi olarak 24.04.2024'ü tercih etti.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memuru Dilek Yörük, AA muhabirine, 24 Nisan dolayısıyla yoğunluk yaşandığını söyledi.



Bugün için çok sayıda talep aldıklarını belirten Yörük, "Normal de hafta içi 6-7 nikah kıyıyoruz ama bugüne özel olarak 17 nikahımız var. Özel tarihi kimse kaçırmak istemediği için çiftler bugün nikah yapmak istiyor." dedi.



Evlilik kararı alan Tolga Köse ile Ayşegül Akin, belediyenin nikah salonundaki törende dünyaevine girdi.



Güzel bir tarihte nikahlarının kıyıldığını belirten Akin, "Hafta içi olmasına rağmen özellikle bugünü seçtik. Katılımın az olacağını biliyorduk ama biz hatırlanacak özel bir gün olmasını istedik." diye konuştu.



Damat Tolga Köse de 24.04.2024 tarihinde evlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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