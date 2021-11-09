Adana'da nakil bekleyen hastalar için dilek fenerleri uçuruldu (Adana Haberleri)

Adana'da organ bağışında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bir etkinlikte, nakil bekleyen hastalar için gökyüzüne dilek fenerleri bırakıldı. Fenerler alkışlar eşliğinde gökyüzünde süzüldü.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 15:19

Adana'da nakil bekleyen hastalar için dilek fenerleri uçuruldu

Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da İl Sağlık Müdürlüğü ile Organ Nakli Koordinatörleri Derneği iş birliğince düzenlenen etkinlikte, nakil bekleyen hastalar için hazırlanan dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

Tarihi Taş Köprü üzerinde bir araya gelen vatandaşlar, dilek fenerlerini organ nakli bekleyen hastalar için gökyüzüne gönderdi.

Görsel şöleni takip eden hastalar ise alkışlarla fenerlerin gökyüzüne süzülüşünü izledi.

Adana Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Birim Sorumlusu Nezahat Bingöl, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de şu anda 30 binin üzerinde nakil bekleyen hasta olduğunu aktaran Bingöl, "Maalesef bağış oranımız çok düşük. Herkesi organ bağışına davet ediyoruz" dedi.​​​​​​​

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