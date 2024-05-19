Samsun’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Samsun’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, Sinop karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Gran Fondo Bisiklet Yarışlarının Bafra etabı için yolun trafiğe kapatılması nedeniyle tek şeritten işleyen trafikte, Sinop yönüne seyir halinde olan Rahmi Aydın yönetimindeki 55 YD 110 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaya İrfan Bilgili’ye çarptı.

Kazada yaralanan Bilgili, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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