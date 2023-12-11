Adana'da park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Polis ekiplerinin, merkez Sarıçam ilçesi Ahmet Zembilci Bulvarı'nda, 20 AGR 112 plakalı otomobilin, park halindeki 01 CTV 81 plakalı tıra çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.



Ekipler, kaza yerinde kimliği tespit edilemeyen ve yaralı olarak kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden kişinin, Mehmet Kaan Bulut olduğunu belirledi.



Yakınlarına haber verilmesinin ardından hastanedeki işlemleri tamamlanan Bulut'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.