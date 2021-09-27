Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 11:10
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Ramazan Atik idaresindeki 02 AT 522 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi hastane kavşağı civarında Mehmet Burhan Tamer yönetimindeki 02 KP 333 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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