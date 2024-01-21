Adıyaman'da şarampole devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı

A.A. yönetimindeki 54 ADR 080 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çağlayancerit yol ayrımında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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