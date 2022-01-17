Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 09:26
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba, anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesi, sobadan sızan gazdan zehirlendi.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba, anne ve 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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