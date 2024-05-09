Adıyaman'da 4 kaçak göçmen yakalandı

Adıyaman'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 4 kaçak göçmen yakalandı.

Adıyaman'da 4 kaçak göçmen yakalandı

'da jandarma ekipleri, merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında bir aracı durdurdu.

Araçta, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, ülkeye yasa dışı yoldan girenlerin barınmalarına imkan sağladığı belirlenen bir şüpheli hakkında ise " kaçakçılığı" suçundan adli soruşturmaya başlandı.

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