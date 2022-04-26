Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 26.04.2022 - 12:25
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Delil Doymaz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla iletişim halinde olduğunu, örgüte üye olduğunu belirterek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık ise suçlamaları reddederek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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