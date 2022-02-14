Adıyaman'da terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 14:09
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye olduğu iddia edilen H.G. gözaltına alındı.
Adıyaman Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adıyaman Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.