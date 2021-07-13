Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman Haberleri 13.07.2021 - 17:02

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, D.E'nin örgüte finans desteği sağladığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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