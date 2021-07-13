Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adıyaman Haberleri 13.07.2021 - 17:02
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, D.E'nin örgüte finans desteği sağladığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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